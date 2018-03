Catarinense começa; confira outros resultados pelo Brasil Nesta quarta-feira, o Campeonato Catarinense começou e outros estaduais tiveram a segunda rodada. Confira os resultados e suas classificações. CAMPEONATO GOIANO 1.ª rodada (complemento) Itumbiara 1 x 0 Rioverdense Classificação: Grupo A 1.º - Goiás, 1 ponto; 2.º - Trindade, 1; 3.º - Atlético Goianiense, zero; 4.º - Anapolina, zero; 5.º - Rioverdense, zero; 6.º - Jataiense, zero. Grupo B 1.º - Mineiros, 3 pontos; 2.º - Crac, 3; 3.º - Vila Nova, 3; 4.º - Itumbiara, 3; 5.º - Goiânia, 1; 6.º - Canedense, 1. CAMPEONATO CATARINENSE Primeiro turno - 1.ª rodada Avaí 1 x 2 Juventus Chapecoense 1 x 0 Figueirense Brusque 0 x 0 Atlético Ibirama Criciúma 3 x 1 Próspera Marcílio Dias 1 x 0 Metropolitano Classificação: 1.º - Criciúma, 3 pontos; 2.º - Juventus, 3; 3.º - Chapecoense, 3; 4.º - Marcílio Dias, 3; 5.º - Brusque, 1; 6.º - Atlético Ibirama, 1; 7.º - Metropolitano, zero; 8.º - Figueirense, zero; 9.º - Avaí, zero; 10.º - Próspera, zero. CAMPEONATO CEARENSE Fase classificatória - 2.ª rodada Uniclinic 1 x 2 Fortaleza Maranguape 1 x 3 Ferroviário Quixadá 1 x 4 Itapipoca Classificação: 1.º - Itapipoca, 6 pontos; 2.º - Ferroviário, 6; 3.º - Icasa, 3; 4.º - Ceará, 3; 5.º - Fortaleza, 3; 6.º - Uniclinic, 3; 7.º - Guarani de Juazeiro, zero; 8.º - Itapajé, zero; 9.º - Maranguape, zero; 10.º - Quixadá, zero. CAMPEONATO BAIANO Fase classificatória - 2.ª rodada Bahia 2 x 0 Camaçari Itabuna 0 x 2 Vitória Atlético Alagoinhas 1 x 1 Colo-Colo Poções 1 x 0 Juazeiro Fluminense 3 x 0 Catuense Ipitanga 0 x 0 Vitória da Conquista Classificação: 1.º - Vitória, 6 pontos; 2.º - Vitória da Conquista, 4; 3.º - Fluminense, 3; 4.º - Juazeiro, 3; 5.º - Bahia, 3; 6.º - Poções, 3; 7.º - Catuense, 3; 8.º - Atlético Alagoinhas, 2; 9.º - Colo-Colo, 2; 10.º - Ipitanga, 2; 11.º - Camaçari, 1; 12.º - Itabuna, zero. CAMPEONATO PERNAMBUCANO Primeiro turno - 2.ª rodada Náutico 3 x 2 Porto Ypiranga 0 x 2 Sport Recife Serrano 1 x 1 Santa Cruz Central 1 x 0 Belo Jardim Vera Cruz 2 x 0 Cabense Classificação: 1.º - Central, 6 pontos; 2.º - Sport Recife, 6; 3.º - Santa Cruz, 4; 4.º - Vera Cruz, 3; 5.º - Náutico, 3; 6.º - Porto, 3; 7.º - Ypiranga, 3; 8.º - Serrano, 1; 9.º - Cabense, zero; 10.º - Belo Jardim, zero. CAMPEONATO SERGIPANO 2.ª rodada Sergipe 2 x 2 Itabaiana Classificação: 1.º - Itabaiana, 4 pontos; 2.º - Sergipe, 4; 3.º - Olímpico, 3; 4.º - Confiança, 3; 5.º - Pirambu, 3; 6.º - América de Própria, zero; 7.º - São Cristóvão, zero; 8.º - Amadense, zero; 9.º - Guarany de Porto, zero; 10.º - Lagartense, zero. CAMPEONATO ALAGOANO 2.ª rodada Corinthians 4 x 3 Ipanema CSE 2 x 1 CRB Penedense 0 x 0 CSA Coruripe 3 x 1 Murici Igaci 2 x 3 ASA Classificação: 1.º - Coruripe, 6 pontos; 2.º - Corinthians, 6; 3.º - CSE, 4; 4.º - ASA, 4; 5.º - CRB, 3; 6.º - Igaci, 3; 7.º - CSA, 1; 8.º - Penedense, 1; 9.º - Ipanema, zero; 10.º - Murici, zero.