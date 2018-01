Catatau pode voltar ao Guarani Se depender da vontade do técnico Luiz Carlos Ferreira, o Guarani poderá ganhar mais um reforço para seu ataque em 2006. Trata-se de Catatau, de apenas 18 anos, revelado no próprio clube de Campinas, que pode retornar do futebol da Turquia, onde defendeu o Malatyaspor no segundo semestre deste ano. Agora, o problema está nas mãos da diretoria, que negocia uma troca envolvendo Evandro Roncatto, outro atacante revelado no clube. Por outro lado, Luiz Carlos Ferreira descartou a vinda do lateral-esquerdo Marquinhos, do Sport, que não apareceu em Campinas na terça-feira como estava combinado. "Se ele não pode cumprir seus compromissos, então não pode ser útil ao Guarani", afirmou o técnico, que interrompeu suas férias para recepcionar o reforço que não apareceu.