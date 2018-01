Católica bate Cali e assume a ponta do grupo do Corinthians A Universidad Católica, do Chile, ganhou por 2 a 1 do Deportivo Cali, da Colômbia, na noite desta terça-feira, em Santiago, capital chilena, em jogo válido pelo Grupo 4 da Copa Libertadores. O resultado levou o time da casa à liderança da chave com sete pontos, um a mais que os mexicanos do Tigres, que nesta quarta enfrentam o Corinthians no Pacaembu. O Deportivo conheceu sua quarta derrota na competição e está praticamente eliminado. Jogando diante de sua torcida no Estádio San Carlos de Apochindo, a Católica foi superior durante todo o jogo. Abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo com Ormeno, num chute de fora da área, mas permitiu o empate aos 38, numa cobrança de falta de Valdés. No entanto, quatro minutos depois, novamente Ormeno, de cabeça, recolocou os chilenos em vantagem. Os colombianos ainda ficaram em desvantagem numérica com a expulsão de Patiño, no último minuto do primeiro tempo. Foi a senha para que os chilenos ampliassem o domínio na etapa final. Só não marcaram mais gols por preciosismo.