Católica classifica na Sul-Americana O Universidad Católica (Chile) garantiu sua classificação para as quartas-de-final da Copa Sul-Americana ao vencer o DC United (Estados Unidos) por 3 a 2, nesta quinta-feira à noite, no Chile, no jogo de volta do confronto (na ida, empate por 1 a 1). Com isso, o time chileno pega na próxima fase o vencedor do duelo Fluminense x Banfield, da Argentina.