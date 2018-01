Católica recebe Deportivo Cali pela Libertadores Invicta, a Universidad Católica joga em casa nesta terça-feira, às 21h15 (de Brasília), pela Copa Libertadores da América, em busca da liderança do Grupo 4. O adversário será a equipe colombiana do Deportivo Cali, lanterna da chave, sem nenhum ponto. O jogo será disputado no estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, no Chile. Se vencer, a Católica chegará aos 7 pontos, tomando a liderança do Tigres/MEX, que tem 6. O Corinthians é o terceiro colocado do grupo, com 4 pontos. Brasileiros e mexicanos se enfrentam nesta quarta-feira. Já no estádio Centenário (do Quilmes), na Argentina, o Estudiantes de la Plata, último colocado do Grupo 2, com apenas 3 pontos, entrará em campo às 19h precisando da vitória para continuar vivo na competição. O adversário será o time do Independiente Santa Fé, da Colômbia, líder da chave com 7 pontos. Se vencerem, os colombianos vão precisar de apenas um ponto, em dois jogos, para garantir vaga na próxima fase da competição.