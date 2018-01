Católica vence Cali nos acréscimos e amplia liderança O Deportivo Cali não conseguiu ajudar o Corinthians em sua busca da classificação para a próxima fase da Copa Libertadores. Praticamente eliminado da competição, o time colombiano empatava por 2 a 2 com a Universidad Católica até os 47 minutos do segundo tempo, mas permitiu que os chilenos fizessem o terceiro gol e ampliassem sua liderança no grupo 4. Jogando em casa, mas com o Estádio Pascoal Guerrero quase vazio, o Deportivo saiu na frente com um gol de Herrera aos 14 minutos de jogo. Melhor tecnicamente, a Católica chegou ao empate aos 30, com Quinteros. A virada dos chilenos veio logo aos 5 minutos da etapa final, com Ponce. Perez, aos 36, recolocou a igualdade no placar. Mas o meia Dario Conca garantiu a vitória com um belo gol de falta nos acréscimos. Com o resultado, a Católica foi a 10 pontos e deixou o Corinthians com sete. Os dois times enfrentam-se na próxima quinta-feira, em Santiago, em partida decisiva para as pretensões de ambos na competição. O Tigres, do México, é o terceiro, com seis, e o Deportivo Cali segue sem somar nenhum ponto.