Catuense goleia Atlético-MG por 4 a 2 A maior surpresa na rodada da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, foi a derrota do Atlético Mineiro para a Catuense, por 4 a 2, no interior da Bahia. Elson, Dudu, Ednei e Marcelinho marcaram para os baianos, enquanto Tucho e Michel anotaram para os mineiros. O Galo agora precisará vencer em Belo Horizonte por três gols de diferença para continuar brigando pelo título. Quem se deu bem fora de casa foi o Goiás, que venceu o Cuiabá, por 1 a 0, gol de Aldrovani, cobrando pênalti. O Vitória também venceu fora, fazendo 2 a 1 sobre o Colatina, no Espírito Santo. O São Gabriel garantiu sua vaga ao vencer o Figueirense, por 1 a 0, fora de casa, no segundo jogo. Agora enfrentará o Palmeiras, mas fora de São Gabriel, porque o time foi punido com a perda de um mando de jogo e multa de R$ 50 mil, porque alguns torcedores atiraram objetos em campo no primeiro jogo, no interior gaúcho. Desta forma, o jogo com o Palmeiras será realizado em campo neutro, ainda não determinado pela CBF. Barra do Garça, por uso irregular de jogador, foi eliminado pelo Tribunal de Justiça da CBF e não terá que enfrentar, em Recife, o Santa Cruz.