Catuense quer ter dia de time grande A modesta Catuense, da Bahia, vai se espelhar nesta quarta-feira em equipes como o Brasiliense ou Paysandu para tentar chegar à Copa do Brasil de 2004. É mais uma surpresa do futebol brasileiro em uma competição regional, que tentará ter ganhar projeção nacional. A Catuense, para isso, precisa conquistar o título do Campeonato Baiano, em que faz a final contra o Vitória, considerado o favorito. Chegar à decisão foi surpresa. "De certa forma, a posição da Catuense hoje nos surpreende, porque o time começou o campeonato para se manter na Primeira Divisão", revela Genivaldo dos Santos, supervisor do time. Leia mais no Jornal da Tarde