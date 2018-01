Cautela: a ordem no Volta Redonda A um empate do primeiro título do Campeonato Carioca de sua história, o Volta Redonda, com 29 anos de fundação, vê em sua cidade um clima de euforia pela qual não quer desfrutar antes da hora. A excelente e, ao mesmo tempo, surpreendente campanha da equipe na competição está sendo chamada de ?febre amarela e preta? por seus torcedores. Esse entusiasmo, pelo visto, não contagiou a delegação do Volta Redonda um dia após a vitória sobre o Fluminense, por 4 a 2, na primeira partida da final. ?O Fluminense ainda é o favorito pela força de sua camisa, pela tradição, pela torcida. Mas o Volta Redonda mostrou que tem potencial para ficar com o título?, declarou o atacante Túlio Maravilha, artilheiro do Carioca, com 12 gols. Conhecido por seu jeito falastrão, Túlio disse que parecia um iniciante no jogo de domingo. Se movimentou com desenvoltura, voltou para buscar a bola no meio-de-campo, deu bons passes e fez um gol. ?Decisão é comigo mesmo. Me encarno em Gérson, Pelé, Garrincha, Robinho e Ronaldo. Numa final tem de improvisar para surpreender o adversário?. O técnico do Volta Redonda, Dário Lourenço, começa nesta terça-feira a preparar a equipe para o confronto de domingo. Mas já sabe o que o Volta Redonda precisa fazer para não decepcionar seus torcedores. ?A garra, a determinação e a vontade têm que prevalecer para o Volta Redonda se sagrar campeão?, declarou o técnico Dário Lourenço, que reintegrou o veterano atacante Humberto ao elenco, mas vai manter Léo Guerra ao lado de Túlio Maravilha na ?grande decisão?.