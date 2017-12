Cautela é palavra de ordem no líder A cautela e o controle da ansiedade foram as palavras de ordem no elenco do Corinthians, após a importante vitória sobre o Coritiba, neste domingo, por 1 a 0 no Couto Pereira. Todos os jogadores, afirmaram que nada está ganho, e que, para ser campeão é preciso ter maturidade. ?No ano passado o Atlético Paranaense estava em uma situação parecida com a nossa e foi surpreendido no final. Temos de tomar muito cuidado para que isso não aconteça. Nós temos que administrar essa ansiedade que está ai, rumo ao título, que está próximo?, afirmou Carlos Aberto, autor do gol da vitória corintiana. O atacante Nilmar, que sofreu com as pancadas dos marcadores, adotou o mesmo discurso. ?Felizmente vencemos as dificuldades e agora temos que ter o pé no chão e jogar como estamos jogando, pois não vencemos nada ainda?. Para Jô, o time está no caminho certo ao disputar todos os jogos com determinação e não pensar no título agora. ?Nós temos que jogar de forma séria todas as partidas, dentro ou fora de casa.? O atacante, aliás, foi muito elogiado pelo técnico Antonio Lopes. O atleta substituiu Tevez e foi bem. ?Acho que correspondi, corri bastante, porque a torcida cobra muito para gente correr, marcar e ter movimentação. Graças a Deus eu tive um dia muito feliz, mais uma vez?, comentou o garoto. Jô ficou surpreso com marcação excessiva por parte do Coritiba. ?O jogo foi difícil, já esperávamos chegar aqui em Curitiba e ter essa dificuldade, pois a equipe deles veio para cima com muita marcação e precisava muito da vitória para não entrar na zona de rebaixamento.? Na opinião de Fabrício, a redução de ritmo no final da partida, quando o Corinthians já tinha um homem a mais em campo, foi natural, mas sem menosprezo ao adversário. ?Nós não demos mole, porque ganhamos o jogo. Foi muito difícil, eles têm um bom time e corriam atrás da vitória.? O técnico Antônio Lopes elogiou a determinação da equipe. Segundo ele, o time foi muito exigido, mas soube se comportar bem em campo. ?O Coritiba exigiu muito da gente, se movimentou e marcou muito bem, mas nós conseguimos um bom posicionamento e merecemos a vitória. A nossa marcação nesta partida funcionou muito bem, assim como o ataque, que soube aproveitar a chance que teve.? Lopes, contudo, ainda acha que o time precisa evoluir um pouco mais. ?Nós temos de trabalhar bem e consertarmos esses erros para que eles não voltem a acontecer?, disse.