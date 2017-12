Cautela sobre parceria no Corinthians "Ele não é louco de assinar a parceria sozinho." A declaração do vice de Esportes Terrestres do Corinthians, Andres Sanches, um dos principais defensores da união com a MSI mostra como foi recebido o anúncio do presidente do clube, Alberto Dualib, de que o acordo já estaria fechado. "Ele está desesperado para fechar isso logo, mas sabe que não vai conseguir", declarou outro conselheiro que participou ativamente das reuniões com o fundo de investimentos. A mesma fonte garante que Dualib pensa seriamente em sair do clube caso o Conselho Deliberativo não aceite o candidato a parceiro. Há cerca de dez dias, diante das dificuldades encontradas no negócio, o presidente teria esbravejado, quebrado objetos em sua sala na sede do Corinthians e afirmado que abandonaria o cargo. Por outro lado, também é dado como certo que, caso se firme o acordo, o vice de Futebol, Antonio Roque Citadini, dificilmente seria visto influindo em qualquer decisão. Em outras palavras: viu-se apenas mais um episódio da queda de braço política que toma conta do Parque São Jorge. De um lado, anúncios de negociações, entre as quais a contratação do atacante Carlos Tevez, do Boca Juniors, e de Vanderlei Luxemburgo, técnico do Santos. Do outro, informações de que a MSI não aceitará, de maneira satisfatória, a alteração das quatro cláusulas do contrato, impostas dia pelo Conselho de Orientação (Cori). A oposição acredita que a MSI jamais concordará, por exemplo, com a divulgação do nome dos investidores que financiam o fundo. "Eles vão apresentar uma tapeação, mas não vão cumprir o que pedimos", afirmou um dos integrantes do Cori. Fugindo de suas características, Dualib tentou a última cartada terça-feira à noite ao receber do representante da MSI, Kia Joorabchian, a promessa de que aceitaria as condições. No mesmo dia, entretanto, Andres Sanches já havia antecipado que o problema não estava mais no Brasil: "Os advogados daqui já concordaram com as mudanças, vamos ver se os advogados de Londres, onde está a sede da empresa, são favoráveis a elas". Mesmo a informação de que Joorabchian seria favorável às mudanças é posta em dúvida. Especula-se que o executivo iraniano havia ficado furioso com as novas barreiras determinadas pelo Corinthians e, uma dia após a reunião do Conselho, discutiu seriamente com Dualib, jogando para o dirigente a responsabilidade de convencer os conselheiros. O deputado estadual Romeu Tuma Júnior não só tem dúvidas sobre as novas cláusulas como exige vê-las três dias antes da (caso ocorra) reunião do Conselho, que será marcada após a resposta oficial da MSI - o prazo limite é dia 26, mas pode ser prorrogado até 10 de dezembro. Tuma Júnior protocolou no clube uma solicitação para ter acesso ao texto final e ainda ameaça entrar com pedido de impeachment de Dualib caso ele, utilizando uma prerrogativa prevista no estatuto do Corinthians, "assine autoritariamente a parceria". "Não seria nada inteligente politicamente o Dualib fechar sozinho esse acordo", analisou o conselheiro Francisco Papaiordanou. "Se fizer isso, vai ter problemas para administrar o clube."