Cauteloso, Atlético-PR recebe o Cruzeiro O técnico do Atlético Paranaense, Mário Sérgio, chegou a treinar uma formação bastante ofensiva, com vistas à partida deste sábado, às 16 horas, contra o Cruzeiro, na Arena da Baixada, em Curitiba. Mas não a utilizará. Além de sentir fragilidade no setor defensivo, não poderá contar com o atacante Dagoberto, que voltou a sentir dores no tornozelo direito. O técnico não divulgou a escalação, mas o mais provável é que reforce a defesa, com a entrada do volante Alan Bahia e o recuo de Douglas Silva, que deve atuar como terceiro zagueiro. Mário Sérgio fez um treino secreto na manhã desta sexta-feira, visando surpreender taticamente o Cruzeiro, visto que todos reconhecem a superioridade do líder do campeonato. O técnico descartou marcação individual. "O Cruzeiro é tão bom que, se for marcar individualmente, vai ter que marcar o time inteiro, inclusive o técnico", afirmou. Mas Douglas Silva não escondeu que irá marcar Aristizábal. "Vou entrar com a intenção de neutralizá-lo, mas vou fazer com que ele corra atrás de mim também", disse.