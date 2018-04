Cauteloso, Leão estréia no São Paulo A meta é ambiciosa, mas a estratégia para consegui-la é baseada no realismo. Emerson Leão escalou um São Paulo cauteloso e realista para vencer o Paraná nesta quarta-feira a partir das 20h30 em Curitiba e iniciar a reação que acredita possa levar o time ao título do Campeonato Brasileiro. "O São Paulo é um time grande e só pode pensar em título. Se não conseguir, que venha a classificação para a Libertadores, que é uma conseqüência de um trabalho bem planificado", disse nesta terça-feira. Para lutar pelo título, abdicou, por enquanto, de um conceito tático que sempre utilizou em suas equipes. "Não gosto de jogar com três zagueiros, mas observei bem os jogadores e optei por essa formação. Depois, quem sabe, consigo mudar isso." Para esta quarta, estão escalados Rodrigo, Fabão e Lugano. "Culpa" por se jogar com três zagueiros é bem distribuída. "O Cicinho tem sido apenas ala. Ele tem de ser lateral também, precisa marcar o adversário. E os nossos volantes vão marcar mais duro, vão desarmar mais. Quando resolver isso, escalo dois zagueiros. Aí, passo a ter um meia a mais." Leão quer seus jogadores ousando bastante, mas longe de sua área. E perto da área do adversário. "Não quero beque meu driblando, não quero volante fazendo gracinha. Mas, quando a bola estiver no ataque, é para driblar e fazer tudo o que desejarem. Mandei ousar. Se der errado, a culpa é minha." Diego Tardelli comemora. "Quando o técnico dá confiança, é melhor para trabalhar." O "futebol bailarino" que Leão perseguiu na seleção e conseguiu implantar no Santos campeão de 2002 nem passa perto do Morumbi. "Não tenho jogadores para isso. E, se não tenho, não vou fazer." O descontentamento com o elenco é explícito. "Faltam jogadores ao São Paulo, isso é uma coisa. E outra, faltam jogadores com qualidade. Só esse ano, cinco jogadores foram para a Europa (Luís Fabiano, Gustavo Nery, Marquinhos, Alexandre e Fábio Simplício) e precisamos repor essas perdas. A diretoria está trabalhando para que isso aconteça." Mesmo assim, acredita em sucesso. "O Cuca fez um bom trabalho e nos deixou muita coisa boa. Vamos melhorar agora. Vi no olhar dos jogadores uma vontade muito grande de reagir. Essa cumplicidade entre eles e o técnico é importante e já existe. Isso nos permite ir em frente para lutar pelo título." Nos treinos da semana, ele exigiu muito dos jogadores, principalmente de fundamentos básicos. "Vamos diminuir a nossa quantidade de erros e melhorar nossas finalizações. Os jogadores já deixaram a escolinha, estão em uma Universidade do Futebol e não podem errar tanto como têm errado."