Cauteloso, Parreira aposta no time do penta O técnico Carlos Alberto Parreira preferiu não arriscar e convocou para as duas primeiras partidas do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006 - contra Colômbia e Equador - apenas jogadores consagrados. A grande maioria dos convocados participou da campanha do pentacampeonato na Ásia. O treinador renovou pouco a equipe. Convocou o meia Kaká (Milan) - principal jogador da seleção Sub-23 - ma resolveu apostar mesmo em nomes já conhecidos do torcedor e dos adversários. Por conta disso, chamou Ronaldo e Roberto Carlos, do Real Madrid; Ronaldinho Gaúcho (Barcelona) e Cafu (Milan). Mesmo sem conhecer as reais condições do jogador, que vem de contusão e sequer participou da pré-temporada, o meia Rivaldo (Milan) também foi chamado. Apesar de estar na lista, Ronaldinho Gaúcho não poderá enfrentar a Colômbia. Expulso na partida contra a Turquia pela Copa das Confederações, ele terá de cumprir suspensão automática. O jogador poderá ser escalado apenas na partida contra o Equador. Para os jogos contra a Colômbia, dia 7 de setembro, em Barranquilla e, contra o Equador, dia 10, em Manaus foram chamados: Goleiros Dida (Milan) Laterais Cafu (Milan) Belletti (Villarreal) Roberto Carlos (Real Madrid) Junior (Parma) Zagueiros Edmílson (Lyon-FRA) Roque Junior (Milan) Lúcio (Bayern Leverkusen) Juan (Bayern Leverkusen) Meio-campistas Gilberto Silva (Arsenal) Kléberson (Manchester) Zé Roberto ( Mayer Munique) Emerson (Roma) Kaká (Milan) Rivaldo (Milan) Atacantes Ronaldo (Real Madrid) Ronaldinho Gaúcho (Barcelona)