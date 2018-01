Cauteloso, São Paulo rejeita vantagem Nelsinho Baptista completa nesta quarta-feira um mês como técnico do São Paulo. Nada melhor para comemorar a data do que a classificação da equipe paulista para a final da Copa dos Campeões diante do Coritiba, às 21h45, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, competição que garante ao campeão a participação na Taça Libertadores de 2002. Beneficiado pela vitória por 2 a 0 na primeira partida, sábado, em João Pessoa, o time do Morumbi poderá perder por um gol diferença, que estará classificado para a final. A derrota por dois gols leva a decisão da vaga para os pênaltis. O time paranaense terá de vencer por três gols de diferença para conseguir a classificação no tempo normal. "A vantagem é boa, mas temos de manter o empenho da disputa contra o Sport", diz o treinador, sem pensar em jogar para garantir o que prevê o regulamento da competição. Com o melhor ataque (11 gols em 3 jogos), Nelsinho diz que não pode de forma alguma mudar seu esquema. Ele até reforça o time com a escalação do lateral-direito Belletti, que estava na seleção. Um jogador experiente e entrosado com os companheiros. "Não podemos correr riscos, porque o Coritiba demonstrou que conta com um contra-ataque forte e rápido", diz Nelsinho. Luís Fabiano, uma das armas do treinador para confirmar a classificação, não acha que o Coritiba mudará o esquema, por causa da necessidade de ter que vencer o jogo. O atacante acha que o adversário vai novamente atuar na base do 3-5-2. Portanto, ele diz que terá de se movimentar bastante, e trocando passes com França, como ocorreu na primeira partida. "As jogadas rápidas serão fundamentais para sair desse tipo de marcação", ressalta Luís Fabiano. Nelsinho pode fazer outra alteração na equipe, além da mudança na lateral-direita. É possível que Souza entre no lugar de Carlos Miguel, embora o treinador despiste ao afirmar que essa alteração possa ocorrer durante a partida. Souza teve boa atuação nas duas últimas partidas ao entrar no lugar de Carlos Miguel no segundo tempo. Souza, cujo contrato com o São Paulo termina no fim do mês, diz que está novamente em grande forma, mas não quer atropelar sua escalação. "Sou amigo de Carlos Miguel e até dividimos o apartamento na concentração. É claro que não estou acomodado com a reserva, mas se tiver que entrar durante o jogo não haverá problema. Carlos Miguel é experiente e tem suas qualidades." Há boatos de que o Cruzeiro poderia propor ao São Paulo uma troca de Jackson por Souza, após a Copa dos Campeões. Nelsinho antecipa-se e afirma que é o tipo de negócio que não interessaria para seu esquema. "Ficar sem um jogador que já conhece bem nossa forma de atuar e pegar um outro para se adaptar ainda ao esquema, não vejo uma grande vantagem", diz o treinador, que vai mandar seu auxiliar Milton Cruz assistir ao jogo entre Flamengo e Cruzeiro esta noite em João Pessoa, já se precavendo para a disputa da final contra um desses times.