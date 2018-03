Cauteloso, Sport viaja a Belo Horizonte O Sport enfrenta nesta terça-feira à noite o Atlético-MG, em Belo Horizonte, com uma vantagem que não pode ser desprezada. Depois de golear o adversário, em casa, por 4 a 0, na quarta-feira passada, pode perder até por 3 a 0 que se classifica para as semifinais da Copa do Brasil. Em caso de vitória pelo mesmo placar, a decisão será nos pênaltis. O time, porém não está de salto alto nem cantando vitória. Para o técnico Hélio dos Anjos, o jogo será difícil, com o Atlético fazendo de tudo para reverter a situação. Segundo ele, os jogadores não estão iludidos com a vantagem. A única mudança na equipe será a entrada de Ademar no lugar do lateral-direito Juninho Goiano, que cumpre suspensão.