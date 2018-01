Cauteloso, Vitória recebe o Paysandu O técnico Joel Santana deve armar o Vitória com uma formação cautelosa para a partida deste domingo contra o Paysandu em Belém do Pará. Ele pode entrar com três zagueiros Marcelo Heleno, Aderaldo e Adaílton ou escalar o volante Ramalho no lugar de um atacante. O treinador espera surpreender o Paysandu no Estádio Mangueirão e recuperar os dois pontos perdidos na estréia quando empatou em casa com o Figueirense por 1 a 1. O elenco do Vitória realizou uma verdadeira maratona esta semana para jogar duas partidas na região Norte. Foram dez horas de viagem na quarta-feira de Salvador até Boa Vista onde derrotou o Atlético (RR) por 2 a 1 pela Copa do Brasil. No trajeto, as aeronaves que os jogadores e a comissão técnica viajaram fizeram pousos difíceis, no Rio de Janeiro e em Manaus, escalas do périplo. No Rio houve um impacto no solo muito grande que fez cair as máscaras de oxigênio. Em Manaus, o piloto teve problemas para pousar porque a pista estava alagada. Refeitos dos sustos os jogadores prometeram trazer os três pontos de Belém para a torcida.