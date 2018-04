Cavalieri admite falha contra Olimpia e revela tristeza

Diego Cavalieri não escondeu a decepção com o resultado e admitiu que teve até dificuldade para dormir esta noite. "Foi difícil dormir, estou muito triste e reconheço que falhei no posicionamento no lance do primeiro gol do Olimpia". O goleiro ainda afirmou que os acontecimentos de ontem serviram de aprendizado e que tem que deixar a tristeza para trás para centrar o pensamento na seleção.

O abatimento pela eliminação, aliás, era evidente no rosto dos três atletas do Fluminense. Mas Fred exibia ainda a indignação pela atuação da arbitragem. Para ele, o Olimpia abusou do antijogo, que teria sido permitido pelo árbitro uruguaio Daniel Fedorzuck.

"O antijogo dos paraguaios foi evidente, era para ter uns 20 minutos de acréscimo", afirmou o atacante, que resumiu o sentimento dos jogadores do Fluminense. "Foi tanto sacrifício para tentar essa classificação... Mas é assim mesmo."