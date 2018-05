Cavalieri admite pressão sobre o Fluminense: 'Precisamos nos encontrar' O início de temporada do Fluminense não tem sido dos melhores. Apesar da goleada sobre o Tigres por 4 a 0 na última rodada do Campeonato Carioca, e de outra pelo mesmo placar sobre Bonsucesso há duas semanas, a equipe ainda não convenceu e convive com as críticas da torcida. Diego Cavalieri sabe da pressão, a minimizou, mas pediu uma rápida reação à equipe.