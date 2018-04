Cavalieri diz que Fluminense pode surpreender no Brasileirão

"Existem outros times com favoritismo mais forte que a gente, mas é um campeonato equilibrado. No decorrer você pode deslanchar e surpreender. Se demonstrarmos isso (empenho) dentro dos 38 jogos, temos grande chance de brigar por coisa boa", considerou o goleiro.

Para o goleiro, essa disposição já foi demonstrada na estreia, no triunfo sobre o Joinville, no Maracanã. "Nosso time mostrou muita entrega e intensidade. Isso não vai faltar. Acho que é isso que a torcida espera de nós também, que o nosso time honre esta camisa. Estamos no caminho certo e o principal é ter esse foco de entrega regularmente para fazermos uma boa campanha", destacou.

Mesmo com o fracasso no Estadual - o time caiu nas semifinais diante do Botafogo -, Cavalieri viu um lado positivo. "Foi bom esse tempo para o Ricardo (Drubscky) implantar seu método de trabalho. Assimilamos muito bem, muito rápido, já houve mudança. É importante cada vez mais a gente poder entender e colocar em prática", disse o goleiro.

Cavalieri também falou sobre os reforços do elenco e as ausências de Kenedy e Marlon, convocados para a disputa do Mundial Sub-20. "(Os dois) são jogadores importantes, como todos do elenco, cada um com sua característica. Kenedy dá ritmo, Marlon é técnico e calmo, apesar da pouca idade", comentou o goleiro. "O Magno Alves dispensa comentários e Antônio Carlos já rodou bastante por clubes grandes. Estamos tranquilos."