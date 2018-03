Cavalieri é apresentado no Crystal Palace e celebra volta à Inglaterra

O Crystal Palace oficializou nesta sexta-feira a contratação do goleiro Diego Cavalieri. O brasileiro de 35 anos assinou contrato por pouco mais de dois meses, somente até o fim da temporada, após se desligar do Fluminense. Ele celebrou o retorno à Inglaterra, onde já havia atuado pelo Liverpool.

"Estou muito feliz por estar aqui e por poder treinar com estes caras por algum tempo. A atmosfera no vestiário tem sido realmente boa e eles me receberam muito bem, então, podemos conversar bastante e conhecer todo mundo. Eu estou muito contente por esta oportunidade", declarou.

Apesar de a janela de transferências do futebol inglês ter se encerrado no último dia de janeiro, Cavalieri pode ser inscrito pois não tem vínculo com outro clube, após acertar a rescisão contratual com o Fluminense na semana passada.

Revelado pelo Palmeiras, Cavalieri deixou o clube paulista para atuar no Liverpool de 2008 a 2010. Na Europa, também passou pelo Cesena, da Itália, antes de ser contratado pelo Fluminense em 2011.

O jogador atuou por sete anos com a camisa do Fluminense e viveu grandes momentos, como a conquista do Campeonato Brasileiro de 2012. Nos últimos tempos, no entanto, oscilou demais e chegou a perder a titularidade no ano passado. Ao ser informado de sua dispensa, Cavalieri reclamou publicamente do comportamento da diretoria tricolor na condução do caso.

No Crystal Palace, ele disputará posição com os experientes Speroni, de 38 anos, e Hennessey, de 31, para ser titular do gol do Crystal Palace, 17.º colocado do Campeonato Inglês, com 27 pontos, na beira da zona de rebaixamento.