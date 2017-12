Cavalo terá três reforços no Avaí Ao contrário da semana passada, quando conviveu com dúvidas frequentes quanto à definição da equipe que jogou e venceu o Brasiliense, por 1 a 0, o técnico Roberto Cavalo, do Avaí, iniciou, hoje, uma semana atenuada pelas boas opções que terá para a reedição do confronto, no próximo sábado, às 16 horas, em Taguatinga/DF. Ele poderá contar os volantes Juliano e Marcos Basílio, bem como o lateral-esquerdo Badé. Os três cumpriram suspensão automática na partida do último sábado. "Minha única dúvida fica entre Edilson e Luizinho Neto para a lateral-direita. Eles vão ter que brigar pela posição. Quem apresentar o melhor desempenho nos treinamentos garantirá escalação", analisou Cavalo. Na disputa contra o time do Distrito Federal, o Avaí defenderá a liderança e a invencibilidade no quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B. "O mais importante neste aspecto já foi provado. O grupo é forte e independente de quem vai jogar, o que vale é não desviar o foco da classificação e trabalhar com humildade e os pés no chão", comentou o lateral Luizinho Neto, que na vitória sobre o Brasiliense, sábado, atuou improvisado na ala-esquerda.