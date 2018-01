Cavani faz 2, mas PSG cede empate em jogo de falhas de goleiros

Chegou ao fim nesta sexta-feira a campanha 100% do Paris Saint-Germain na temporada. Jogando em casa, o PSG ficou no empate em 2 a 2 com o Bordeaux, pela quinta rodada do Campeonato Francês. Jogando com um jogador a menos, a equipe parisiense cedeu o empate em um erro bizarro do goleiro Kevin Trapp.

Contratado junto ao Eintracht Frankfurt, Trapp recebeu passe de Thiago Silva e adiantou a bola adiantando ela. O tunisiano Khazri foi esperto, desarmou o goleiro e empurrou para o gol vazio, fazendo 2 a 2 aos 34 minutos do segundo tempo.

Até então, o vilão do jogo era o goleiro do Bordeaux, Carrasco. Num lance fácil, ele errou na hora de segurar a bola, bateu com o peito nela, e deu para Cavani. O uruguaio não bobeou e, com o gol aberto, fez 1 a 0. Quatro minutos depois, aos 31, Saivet empatou.

Não demorou para Cavani voltar a colocar o PSG na frente. Aos 34, ele bateu falta no ângulo e deixou Carrasco estático. As coisas para o time de Maxwell, Thiago Silva, Marquinhos e Lucas ficaram ainda melhores quando Saivet escorregou, acertou Verratti e foi expulso, deixando o Bourdeaux com um jogador a menos por pelo menos 13 minutos. Só a falha de Trapp mudou o destino da partida.

O PSG é o líder do Francês, com 13 pontos em 15 possíveis. Em segundo vêm Stade de Reims e Rennes, com nove, enquanto o Bordeaux chegou a seis, no meio da tabela. Na terça, os parisienses pegam o Malmö, da Suécia, pela Liga dos Campeões. Poupado para esse jogo, David Luiz ficou no banco no Parque dos Príncipes.

ALEMANHA

Um dos times mais tradicionais, o Borussia Mönchengladbach começou muito mal o Campeonato Alemão. Nesta sexta-feira, na abertura da quarta rodada, levou 3 a 0 do Hamburgo, em casa. O time alvinegro ainda não pontuou e, com quatro derrotas, é o lanterna. O Hamburgo, que brigou para não cair nas últimas temporadas, tem seis pontos.

ESPANHA

Bicampeão da Liga Europa, o Sevilla ainda não sabe o que é vencer jogos oficiais nesta temporada. Fora de casa, ficou no 1 a 1 com o Levante, nesta sexta-feira, na abertura da terceira rodada do Espanhol. Os dois times têm dois pontos, apenas.