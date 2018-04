Cavani lidera plantel definitivo do Uruguai para a Copa América

Edinson Cavani vai liderar a seleção uruguaia na Copa América no Chile, diante da ausência do astro Luis Suárez, de acordo com o anúncio da lista definitiva dos 23 jogadores convocados para a competição, feito neste sábado pelo técnico Óscar Tabárez.

Com a ausência de Suárez, suspenso pela Fifa após ter mordido um jogador adversário no Mundial de 2014, e a aposentadoria de Diego Fórlan da "Celeste", Cavani será a maior referência no ataque. Ao elenco se juntam também jovens atletas, com os quais Tabárez busca renovar a seleção antes da Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Diego Rolan, do francês Girondins de Bourdeaux, e Jonathan Rodríguez, do português Benfica, se integram ao ataque, ao lado de Cristhian Stuani, do Espanyol, e Abel Hernández, do inglês Hull City.

Ficaram de fora do elenco final os zagueiros Matías Aguirregaray e Emiliano Velásquez, assim como os meias Camilo Mayada e Walter Gargano, que estavam na lista preliminar divulgada por Tabárez em 11 de maio.

O Uruguai vai sofrer a ausência de Cáceres, que se recupera de uma cirurgia, e do capitão Lugano, que recupera o ritmo de jogo no futebol sueco após ter se lesionado durante o Mundial. O zagueiro Diego Godín vai assumir a braçadeira de capitão.

Na primeira rodada da Copa América, que vai ser disputada no Chile entre 11 de junho e 4 de julho, o Uruguai faz parte do grupo B, junto com Argentina, Paraguai e Jamaica.

Confira o elenco final do Uruguai:

Goleiros: Fernando Muslera (Galatasaray, Turquia), Martín Silva (Vasco da Gama) e Rodrigo Muñoz (Libertad, Paraguai).

Defesa: Maximiliano Pereira (Benfica, Portugal), José María Giménez e Diego Godín (Atlético de Madri, Espanha), Sebastián Coates (Liverpool, Inglaterra), Gastón Silva (Torino, Itália).

Meias: Alvaro Pereira (Estudiantes de la Plata, Argentina), Mathías Corujo e Guzmán Pereira (Universidad de Chile, Chile), Jorge Fucile (Nacional, Uruguai), Álvaro González (Torino, Itália), Carlos Sánchez (River Plate, Argentina), Egidio Arévalo Ríos (Tigres, México), Nicolás Lodeiro (Boca Juniors, Argentina), Cristian Rodríguez (Atlético de Madri).

Atacantes: Giorgian De Arrascaeta (Cruzeiro, Brasil), Cristhian Stuani (Espanyol, Espanha), Abel Hernández (Hull City, Inglaterra), Edinson Cavani (Paris Saint Germain, França), Diego Rolan (Girondins, França), Jonathan Rodríguez (Benfica, Portugal).