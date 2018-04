Cavenaghi e Rodrigo são liberados para defender o Inter O técnico Celso Roth terá reforços para o próximo jogo do Internacional no Campeonato Gaúcho. O atacante argentino Fernando Cavenaghi e o zagueiro Rodrigo foram inscritos no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e já estão liberados para defender a equipe na próxima rodada, domingo, contra o Pelotas, no Beira-Rio.