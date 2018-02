Caxias apresenta novo treinador A direção do Caxias anunciou no início da tarde desta quarta-feira o substituto do técnico Juninho Fonseca, demitido na véspera, após a derrota de 3 a 2 para o Náutico. Trata-se de Mano Menezes, que levou o 15 de Novembro, de Campo Bom (RS), à semifinal da Copa do Brasil - foi eliminado pelo Santo André. Mano Menezes foi apresentado em seguida ao grupo de jogadores. Ele é terceiro técnico do Caxias nesta temporada. O primeiro foi Tita, demitido uma semana antes da estréia na Série B do Brasileirão.