Caxias busca primeira vitória em Itu Com um ponto em dois jogos - derrota por 3 a 0 para o Sport, em Recife, e empate em 0 a 0 com o Vila Nova-GO, em Caxias do Sul -, o Caxias busca a primeira vitória neste Brasileirão da Série B na terça-feira, contra o Ituano, em Itu (SP). Este será o terceiro jogo da equipe sob o comando do técnico Juninho Fonseca, que assumiu uma semana antes da estréia no campeonato, no lugar de Tita. Juninho está tentando definir um padrão de jogo, e enfrenta problemas de ordem física, uma das razões apontadas pela direção para a queda da antiga comissão técnica. Junto com Tita, saiu o preparador Emílio Faro, vindo em seu lugar José Roberto Rivellino. O volante Wellington Monteiro, expulso na partida contra o Vila Nova, é o desfalque da equipe caxiense. A primeira opção é Cleitão, que treinou entre os titulares na segunda-feira pela manhã. Outras alternativas levantadas por Juninho Fonseca são Eduardo e Everton, jogadores formados nas categorias de base. Mas eles devem ficar no banco.