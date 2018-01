Caxias confia no "planejamento" O Caxias viveu entre o céu e o inferno nas duas últimas edições da Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2001, a equipe se classificou entre as quatro primeiras e por detalhes não obteve uma vaga na elite do futebol nacional. Já no ano passado a história foi diferente e a luta até as últimas rodadas foi para se livrar do rebaixamento à Série C. Este ano, o clube aposta num trabalho bem planejado e com os pés no chão para fazer uma grande campanha. No início da temporada foi contratado o técnico Ricardo Drubscky, um mineiro que conseguiu armar um time consistente durante o Campeonato Gaúcho. Foram feitas várias contratações, principalmente da região de Minas Gerais e do Nordeste. A principal delas foi o meia Gil Baiano, campeão gaúcho pelo Caxias em 2000 e um dos destaques na Série B em 2001. Em 2002, ele esteve no Brasiliense, no qual chegou à final da Copa do Brasil, perdendo para o Corinthians. Gil Baiano e o zagueiro Jairo Santos, o outro remanescente do time campeão estadual em 2000, são as maiores esperanças da torcida para a competição que começa nesta sexta-feira. O Caxias estréia contra o Gama, no Estádio Centenário (o nome oficial é Francisco Stedile, o patrono do clube), com capacidade para 25 mil pessoas. Time-base Guto; Claudio, Jairo Santos, Paulo César e Possato; Henrique, Lico, Gil Baiano e Janilson; Luciano Rosa e Kena. Técnico: Ricardo Drubscky