Caxias decide apelar para o STF O Caxias vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira para poder disputar a Série A do Campenato Brasileiro. Afinal, no Superior Tribunal de Justiça (STJ), o ministro Nilson Naves não considerou o caso como urgente e vai encaminhar o pedido ao relator para julgá-lo só no próximo dia 7. O clube gaúcho solicita a reconsideração da suspensão de liminares que pedem a inclusão de equipes no Nacional, o que obrigaria a CBF a incluí-lo na primeira divisão.