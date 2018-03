Caxias demite técnico após 4 partidas A má campanha do Caxias na Série B do Campeonato Brasileirão - o time ocupa o 22º lugar com 11 pontos - provocou mais uma mudança de técnico. Nesta quinta-feira pela manhã, a direção do clube anunciou a demisão de Luiz Carlos Gasperín. Ele comandou o clube por quatro partidas, com um empate e três derrotas - duas delas por 4 0. Gasperín havia substituído de Ricardo Drubscky.