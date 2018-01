Caxias demite técnico Ricardo Drubscky O Caxias demitiu nesta terça-feira o técnico Ricardo Drubscky. Em 20º lugar na Série B do Brasileirão, com 10 pontos, o time gaúcho venceu apenas dois dos nove jogos que disputou. E nos últimos dois, em casa, somou apenas um ponto. No início da tarde, os dirigentes e Drubscky chegaram a um acordo "amigável? para a rescisão. No Juventude, que também demitiu o técnico Marinho Peres, um dia antes, continuam os contatos em busca do substituto. Joel Santana, que deixou o Vitória, é o nome mais comentado no clube. No momento, o auxiliar-técnico Raul Plassmann está comandando os trabalhos como técnico interino.