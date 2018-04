Caxias derruba o líder da Série B O Caxias manteve suas chances de se classificar para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B, ao bater o Bahia por 1 a 0,neste sábado à tarde, no Estádio Centenário, pela 21ª rodada. Com a vitória em casa, o time de Caxias do Sul passou para a nona posição, com 31 pontos, enquanto o Bahia caiu para a vice-liderança, com 40 pontos. O líder é o Náutico, com 42 pontos. O único gol da partida foi marcado por Jajá, de cabeça, aos 11 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, o Bahia ainda tentou reagir, mas apático e sentindo o clima frio da serra gaúcha, pouco fez de efetivo para conseguir o empate.