Caxias desfalcado contra Santo André Em 11º lugar na classificação da Série B do Brasileiro, com 25 pontos, o Caxias recebe o Santo André nesta sexta-feira, às 20h30, no estádio Centenário, num jogo considerado decisivo. Embora uma vitória não coloque a equipe no grupo das oito melhores, servirá para mantê-la com boas chances de passar à segunda fase do campeonato. Sob o comando do técnico Mano Menezes, o Caxias soma cinco vitórias, dois empate e uma derrota. Mas perdeu justamente na última partida, no Ceará, diante do Fortaleza, por 1 a 0. Para esse jogo, a única ausência é o lateral-direito Patrício, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Bruno Carvalho entra no seu lugar. O volante Perdigão, ausente dos últimos dois jogos devido a uma lesão, retorna ao time.