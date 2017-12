Caxias e Criciúma: quase rebaixados Caxias e Criciúma, os dois piores times do Campeonato Brasileiro da Série B com apenas 16 pontos cada, estão virtualmente rebaixados para a série C, em 2006. Eles voltaram a perder neste sábado à tarde pela 18ª rodada. O Caxias perdeu em casa para a Anapolina, por 2 a 1, enquanto o Criciúma foi goleado pelo Vila Nova, por 4 a 1, em Goiânia (GO). Faltam apenas três rodadas para o término da primeira fase que vai classificar os oito primeiros e rebaixar os seis últimos colocados. O Caxias saiu perdendo para a Anapolina, com gol de Fabrício, mas reagiu no segundo tempo com Bebeto, com Davi decretando a vitória do time goiano, que agora soma 21 pontos, mas ainda está na zona do rebaixamento, em 19º lugar. O Criciúma saiu na frente no Serra Dourada, com Renato Martins, cobrando pênalti, mas ainda no primeiro tempo sofreu a virada com gols de Anderson, de falta, e Wando. No segundo tempo, Wando, de novo, e Laércio, completaram a goleada que deixou o Vila No va com 28 pontos, em sétimo lugar. Quem saiu da zona de rebaixamento foi o Ceará que goleou o Paulista, por 4 a 1, atingindo os 23 pontos, em 14º lugar. O time de Jundiaí, com 22 pontos, é o 18º e fica na zona de perigo. Os gols cearenses foram marcados por Paulinho Macaíba, Duílio, Da Silva e Reinaldo Aleluia, com Vitor Santana descontando para o Paulista. O União Barbarense, em casa venceu o Santo André, por 1 a 0, com gol de cabeça de Gauchinho, aos 42 minutos do primeiro tempo, encerramento a série de três derrotas consecutivas. Mesmo assim continua ameaçado pelo descenso, com 20 pontos, em 20.º lugar. O Santo André continua com 31 pontos, quase classificado, mas caiu para a terceira posição. Quem assumiu a vice-liderança foi o Marília que goleou o Sport, por 4 a 1, no interior paulista, atingindo os mesmos 31 pontos, mas com uma vitória a mais do que o time do ABC - 10 a 9. O time paulista abriu quatro gols de vantagem com Chico Marcelo, Anailson (2) e Rafael Marques, enquanto Jadilson descontou para o time pernambucano, que permanece com 24 pontos, em 13º lugar, e ainda preocupado em não ser rebaixado. A rodada será completada neste domingo à tarde, no Canindé, com o jogo entre Portuguesa e Grêmio, dois times que lutam pela classificação.