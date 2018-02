Caxias e Grêmio jogam por um empate Um empate com qualquer resultado, neste domingo à tarde em Caxias do Sul, pela última rodada da etapa classificatória no Grupo 2, classifica Caxias e Grêmio à próxima fase do Gauchão. A hipótese de um 0 a 0 previamente combinado, no entanto, gera controvérsia entre as duas equipes. No lado do Grêmio, o lateral Gustavo não tem qualquer constrangimento em dizer que prefere jogar pelo regulamento: "Por que sair no desespero, se temos o regulamento na mão? Não podemos jogar todo um trabalho fora", comenta. No Caxias, o pensamento é totalmente contrário: "Aqui não vai ter esse negócio de ´jogo de compadres´. Vamos entrar em campo para vencer", avisou, taxativo, o presidente Cleomar Slaviero. Com 14 pontos ganhos, contra 15 do Caxias (o Brasil, com 17, já garantiu a primeira vaga), o Grêmio passaria adiante como um dos dois terceiro colocados. Para isso, o técnico Hugo de León, sem problemas de lesão ou suspensão, escalará a mesma equipe pela quarta vez seguida. Já na matemática do Grupo 1, os cálculos são simples: basta o Inter, que tem 12 pontos, vencer o Farroupilha, 13, em Porto Alegre, que se classifica sem qualquer problema. O Glória, que lidera com 17, já garantiu a sua vaga. Edinho, recuperado de lesão, retorna ao time. No Grupo 3, o 15 de Novembro, dono da melhor campanha da competição com 24 pontos, joga tranqüilo ante o desesperado time da Ulbra, em Canoas, com 12 pontos. O Juventude, com 13, vai a Bento Gonçalves com a obrigação de vencer o já desclassificado Esportivo.