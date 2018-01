Caxias e Juventude lideram no Sul Caxias e Juventude são os líderes do returno do Octogonal do Gauchão. O Caxias derrotou o Esportivo por 1 a 0 e o Juventude venceu o Grêmio pelo mesmo placar. O Inter, que empatou com o Pelotas em 1 a 1, ontem (8) no Beira-Rio, está em terceiro lugar, junto com Santa Cruz e São José, que empataram em 1 a 1. Grêmio e Esportivo são os lanternas, sem nenhum ponto ganho. A obrigação de vencer para começar o returno na frente do Grêmio fez do Inter, sob o comando do auxiliar-técnico Leandro Machado, um time nervoso diante de sua descrente torcida. A iniciativa do primeiro tempo era sempre do Pelotas, que teve três boas chances de abrir o marcador. O Inter, com muitos erros de passe no meio-campo, principalmente de Carlinhos, teve a sua primeira conclusão somente aos 26 minutos, com Fábio Pinto. Aos 28, Luiz Cláudio, em jogada individual, fez 1 a 0. A torcida nem assim se animou, pois sentia que o Pelotas, melhor organizado em campo, poderia empatar a qualquer momento. Mas o Inter conseguiu segurar a vantagem até o intervalo. Mal o segundo tempo havia começado e o Pelotas mostrou sua força frente a um inseguro Inter. Aos 4 minutos, a justiça: Alexandre aproveitou uma falha de Espínola e chutou forte para empatar em 1 a 1. A torcida, que já estava impaciente com a apatia da equipe, ensaiou algumas vaias, deixando o time ainda mais nervoso. Aos 35 minutos Marco Aurélio substituiu Carlinhos e o Inter foi para o desespero, com 3 atacantes. Nem assim conseguiu conclusões ao gol de Rafael na segunda etapa, confirmando que a fase, mesmo com a demissão de Zé Mário, na quinta-feira, continua péssima.