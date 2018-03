Caxias já procura um novo técnico O Caxias está em busca de um novo técnico para comandar a equipe na Série B do Brasileiro. Depois da derrota de terça-feira, por 3 a 0 para o Marília no interior paulista, o técnico Ronaldo Rangel, o Bagé colocou o cargo à disposição. A saída será oficializada no final da tarde ou início da noite, quando a delegação retornar à Caxias do Sul. Bagé, que foi apresentado ao clube no dia da estréia na Série B em substituição a Mano Menezes e foi para o Grêmio, comandou a equipe em seis partidas. Foram duas vitórias, um empate e três derrotas.