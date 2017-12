Caxias joga com obrigação de vencer Em 20º lugar na Série B do Campeonato Brasileiro, com quatro pontos em cinco jogos, o Caxias precisa urgentemente de uma vitória nesta terça-feira, contra o Marília. A partida, a partir das 20h30min, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, é uma das que abrem a sexta rodada da competição. Para reforçar o ataque, o técnico Juninho Fonseca promoverá a estréia do centroavante Milton. O jogador chegou a viajar a São Paulo na sexta-feira, para o jogo no qual a equipe caxiense foi derrotado por 2 a 1 pela Portuguesa, mas, por precaução, não ficou nem no banco de reservas. Para a entrada de Milton, sai o volante Serginho. Ele, que foi substituído durante o jogo em São Paulo, reclamou do técnico e agora recebe uma espécie de castigo com a perda da titularidade. Fantick, que estava atuando como atacante, passa para a meia, visando a dar maior velocidade ao setor.