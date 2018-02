Caxias joga sob pressão na Série B O Caxias volta a atuar em casa sob pressão. Depois da derrota por 3 a 0 para o Brasiliense, a equipe precisa vencer o Paulista, nesta sexta-feira, às 20h30, no estádio Centenário, para não entrar na zona de rebaixamento da Série B do Brasileiro. No momento, o Caxias está na 18ª posição, com sete pontos em sete jogos. Um dado assustador para a torcida é que, até agora, em quatro jogos como visitante, o time sofreu quatro derrotas. Em casa, no entanto, são duas vitórias e um empate. O técnico Juninho Fonseca, que foi contratado uma semana antes da estréia na competição, ainda não conseguiu dar um padrão ao time. A cada jogo são feitas mudanças de ordem técnica e tática. Nesta sexta-feira, deve ocorrer a estréia do zagueiro Xandão, no lugar de Samuel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No meio-campo, a novidade é a presença de Rafael Mussamba, que retornou ao clube após disputar o Gauchão pelo Passo Fundo e atuará como segundo volante. O meia Humberto é outro que está de volta. Para o retorno desses dois, Eduardo e Serginho perdem o lugar no time. E na frente, Calmon pode ganhar a primeira chance de sair jogando uma partida. Uma das principais preocupações de Juninho é de ordem emocional. Ele ainda não descobriu por que a equipe tem rendimentos tão diferentes em casa e fora.