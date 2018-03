Caxias recebe o Palmeiras com euforia O Caxias enfrenta neste sábado, às 16h, no Estádio Centenário, o Palmeiras, pela quinta rodada da Série B do Brasileirão e o jogo está sendo considerado pelos dirigentes e torcedores caxienses um dos principais do ano, pois desde 1976 os dois clubes não se enfrentam em confrontos oficiais. Naquele ano, o Palmeiras foi o adversário do Caxias na partida que marcou a inauguração dos refletores do Centenário e terminou empatada por 0 a 0, também pelo Campeonato Brasileiro. Apesar da importância do duelo, até a manhã de sexta-feira havia dúvidas em relação à transmissão ou não do jogo pela TV Record. Devido às negociações com as emissoras de televisão, na noite de quinta-feira surgiu a informação de que Caxias e Palmeiras se enfrentariam às 21h40 de sábado. Isso irritou os dirigentes locais, que temiam prejuízos na arrecadação, além da possibilidade de frio na Serra gaúcha. A CBF, no entanto, manteve o jogo para as 16 horas. Compensação - Com cinco pontos e em 16º lugar na classificação, o Caxias precisa da vitória. Até agora, em quatro jogos, a equipe venceu um, empatou dois e perdeu o último, para o Remo, em Belém, por 2 a 0. Para este sábado, o técnico Ricardo Drubscky não poderá contar com o meia Richard, que vinha atuando improvisado na lateral direita, devido ao terceiro cartão amarelo. Em compensação, terá a volta do volante Claudio, que atuou na posição durante o Campeonato Gaúcho, com destaque. O grande nome do Caxias é o meia Gil Baiano, que retornou ao clube nesta temporada. Ele foi Campeão Gaúcho pelo Caxias em 2000 e vice da Copa do Brasil pelo Brasiliense em 2002. Outra figura importante é o zagueiro Jairo Santos, capitão do time e também campeão estadual de 2000.