Caxias tenta sair da zona de rebaixamento Uma vitória para sair da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Esse é o objetivo do Caxias no jogo contra a Portuguesa, nesta sexta-feira, às 20h30, no Canindé. A equipe gaúcha está em 20º lugar, com quatro pontos em quatro partidas. O técnico Juninho Fonseca manterá a mesma escalação da vitória de 3 a 0 sobre o Joinville, em casa, na terça-feira da semana passada. Pela primeira vez, a atuação da equipe empolgou a torcida, que vinha decepcionada com duas derrotas e um empate. O atacante Jajá, campeão gaúcho pelo Caxias em 2000, reestreou contra o Joinville marcando dois gols. Assim, se transformou na principal esperança de uma nova vitória, principalmente pelo bom entendimento que teve com Fantick. Dúvida - Contrariando uma decisão anunciada na quinta-feira, o Caxias decidiu levar para São Paulo os atacantes Milton e Calmon, contratados há poucos dias. Eles tiveram os nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na última terça-feira e podem enfrentar a Lusa nesta sexta, no Canindé, pela Série B do Brasileiro. Temendo algum problema de inscrição, a direção do Caxias havia descartado a presença dos atletas no banco para a partida desta sexta-feira. Agora, será feita uma consulta à CBF. Se a entidade confirmar a liberação dos atacantes, eles poderão ser aproveitados durante o jogo. A decisão, no entanto, só deve ocorrer na sexta.