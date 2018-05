Caxias, Uberlândia, Macaé e mais seis times avançam à segunda fase da Série D

Mais nove clubes garantiram, por antecipação, suas vagas na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D após os jogos disputados neste domingo, pela quinta rodada. No total, 13 times já carimbaram suas vagas, restando, portanto, mais 19 vagas. Passam à fase de mata-mata os 17 líderes e mais os 15 melhores segundo colocados.

Os times que avançaram neste domingo foram o Manaus (Grupo A1), Independente-PA (Grupo A2), Moto Club (Grupo A5), Sergipe (Grupo A7), Fluminense-BA (A8), Treze (A9), Macaé (A12), Uberlândia (A13) e Caxias (Grupo A15). Antes da rodada, apenas quatro clubes estavam assegurados: Campinense (A8), Iporá-GO (A9), Tubarão-SC (A16) e São José-RS (A17).

O Manaus se classificou, com nove pontos, e mesmo sem jogar. Ele só atua nesta segunda-feira contra o Macapá, no Amapá. O time amazonense tem nove pontos e três vitórias, enquanto os segundo melhores de dois grupos, o A4 e o A16, só podem chegar aos nove pontos, porém, com duas vitórias.

Apenas dois clubes estão com 100% de aproveitamento, com 15 pontos, em cinco jogos: o Campinense-PB, no Grupo A8, e o São José-RS, no Grupo A17. O Grupo A8, inclusive, é o único a ter definido o segundo colocado. Trata-se do Fluminense de Feira de Santana (BA), que goleou o Flamengo-PE, por 4 a 0, fora de casa.

A rodada vai ser fechada, nesta segunda-feira à noite, com três jogos e pode confirmar mais dois classificados: o América-RN no Grupo A6 e o Itabaiana-SE no Grupo A9.

PAULISTAS

Os três clubes paulistas que entraram em campo neste domingo perderam, porém, continuam com chances de classificação. No Grupo A13, o Novorizontino caiu por 3 a 1 para o Uberlândia, líder e classificado com dez pontos. O jogo foi realizado no Parque dos Sabiás, em Minas Gerais. Com seis pontos, em terceiro, o Novorizontino, na última rodada recebe o Americano, vice-líder, com oito. Se o time paulista vencer, chega aos nove pontos e pode ficar com uma vaga como segundo melhor colocado.

No Grupo A14, o Linense perdeu no Paraná para o Maringá, por 2 a 1, e agora os dois times dividem a liderança com oito pontos. A equipe de Lins vai fechar esta fase em casa diante do Madureira, com cinco pontos e, talvez, o empate lhe dê a vaga. Isso porque o Maringá vai visitar a Caldense, com cinco pontos, em Poços de Caldas (MG).

Pelo Grupo A15, o Mirassol perdeu em casa para o Caxias, por 2 a 0, e ficou com sete pontos, em terceiro lugar. O Caxias, com 13 pontos, já garantiu sua vaga e a liderança. Resta ao Mirassol vencer em casa o Nova Iguaçu, lanterna com zero, na última rodada, para chegar aos dez pontos. Além disso, vai torcer para que a Internacional de Lages (SC), vice-líder com oito, não vença o Caxias, no Rio Grande do Sul.

Confira os resultados deste domingo na Série D:

Jacuipense-BA 3 x 1 ASA

Cordino-MA 2 x 1 Interporto-TO

Iporá-GO 2 x 2 Brasiliense

04 de Julho-PI 0 x 1 Ferroviário-CE

Sparta-TO 3 x 2 Moto Club

Campinense 1 x 0 Murici-AL

Flamengo-PE 0 x 4 Fluminense-BA

Santa Rita-AL 0 x 5 Treze

Itumbiara-GO 0 x 1 URT-MG

Uberlândia 3 x 1 Novorizontino-SP

Maringá 2 x 1 Linense

Mirassol 0 x 2 Caxias

Prudentópolis-PR 1 x 0 Brusque

São Raimundo-PA 4 x 3 São Raimundo-RR

ASSU-RN 0 x 2 Altos-PI

Dom Bosco-MT 1 x 1 Corumbaense-MS

Novo FC-MS 2 x 1 Sinop-MT

Plácido de Castro-AC 1 x 3 Independente-PA

Barcelona-RO 2 x 1 Santos-AP

Inter de Lages-SC 4 x 3 Nova Iguaçu

Tubarão-SC 1 x 2 Novo Hamburgo