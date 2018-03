Caxias vai anunciar novo técnico na Série B Faltando uma semana para a estréia na Série B do Brasileirão, a direção do Caxias anunciou nesta sexta-feira pela manhã a demissão do técnico Milton Queiroz da Paixão, o Tita. Ele havia assumido o clube no final do ano passado e comandou a equipe durante o Gauchão. O desempenho nessa campeonato e nos últimos amistosos determinou a alteração, segundo os dirigentes. O nome do novo técnico deve ser anunciado logo mais à noite, quando o clube realiza uma festa para comemorar os seus 69 anos de fundação.