Caxias vê jogo em Mogi como decisão O Caxias enfrenta o Mogi Morim, neste sábado à tarde, no interior paulista, pela Série B do Brasileirão, com o compromisso de vencer, e por duas razões. Se somar três pontos, a equipe caxiense chegará aos 28, o que a deixará praticamente livre da ameaça de rebaixamento e, ao mesmo tempo, em condições de lutar pela classificação à segunda fase. Por isso, o jogo é encarado como uma decisão pelo Caxias, praticamente repetindo o do ano passado, na última rodada da Série B, também contra o Mogi Mirim, no mesmo local. Naquela ocasião, a vitória de 1 a 0 garantiu a manutenção do time gaúcho na segunda divisão nacional. Para este sábado, o técnico Mano Menezes não poderá contar com o zagueiro Samuel e o meia Fantick, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Os substitutos serão Marcelo Ramos e Eduardo. O volante Perdigão, que ainda não está em plenas condições físicas depois de uma lesão no tornozelo direito, fica no banco de reservas. Wellington Monteiro entra em sua lugar. Na lateral direita, Patrício retorna após cumprir suspensão.