Caxias vence Gama com chutes de longe Graças a três chutes de longa distância, dois de Gil Baiano e um outro de Bebeto, o Caxias venceu o Gama por 3 a 0, nesta terça-feira à noite, no Estádio Centenário, na abertura da quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A vitória leva o time gaúcho, com sete pontos, temporariamente à vice-liderança (dividindo com Santa Cruz e Bahia), enquanto o time brasiliense, com quatro pontos, é só o 13.º colocado. "Acho que estava na minha noite. O que chutei, entrou", comentou Gil Baiano no final do jogo, ao ser substituído por Guilherme e receber os aplausos da torcida. O Caxias, assim, se reabilitou da derrota por 2 a 0 para o Avaí na rodada anterior. Já o Gama vinha de um empate (1 a 1), em casa, contra o Vila Nova-GO. Os gols - Gil Baiano abriu o placar aos 10 minutos, quando arriscou um chute do lado direito do ataque, que ainda resvalou na defesa antes de entrar. Ele mesmo ampliou aos 22 minutos do segundo tempo, quando recebeu a bola na entrada da grande área e chutou forte. Bebeto marcou o terceiro aos 35 minutos, com um chute forte que acertou o ângulo direito do goleiro Alencar. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Brasileiro 2005 - Série B.