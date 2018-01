Caxias vence Grêmio e reverte vantagem na semifinal Numa partida de excelente nível técnico, o Caxias venceu o Grêmio por 3 a 0, neste domingo, em Caxias do Sul e larga com uma grande vantagem sobre o adversário nas semifinais do Gauchão. Melhor equipe da fase classificatória, o Grêmio terá que vencer por quatro gols de diferença, sexta-feira, no estádio Olímpico, para chegar à final. O Caxias poderá perder até por dois gols de diferença que chega à decisão. Vitória por 3 a 0 do Grêmio, leva a partida para disputa de pênaltis. Caso Caxias e Juventude confirmem as suas vantagens, o Gauchão terá uma final inédita. O Caxias começou o jogo na pressão e logo aos três minutos fez 1 a 0, com Juninho, de cabeça, aproveitando a cobrança de um escanteio por Thiago Machado. Surpreso com o gol, o Grêmio demorou a se recuperar e permitiu que o adversário tomasse conta das ações. Com uma forte marcação no meio-campo e com a imposição dos zagueiros Michel e Heverton sobre Tuta e Carlos Eduardo, o Grêmio não tinha soluções ofensivas. Com a disposição de quem queria resolver o jogo no primeiro tempo, o Caxias chegou aos 2 a 0 aos 26 minutos quando, novamente na bola aérea, Heverton se aproveitou de uma falha de Saja, que saiu mal do gol e, também de cabeça, tocou para as redes. O zagueiro William, do Grêmio, admitiu que o seu time não estava jogando bem: "Erramos duas vezes na bola alta e levamos gols que não costumamos levar". Mais disposto, o Caxias manteve o ritmo na segunda etapa e, aos 21 minutos ampliou para 3 a 0 num pênalti de William sobre Juninho, que Thiago Machado converteu com um chute forte no canto de Saja. O Grêmio, totalmente batido, aceitou o resultado e tratou de reforçar o meio-campo para não levar mais gols. CAXIAS 3 x 0 GRÊMIO Caxias - Ricardo; Thiago Machado, Michel, Heverton e Jônatas; William (Eduardo), Jorge Luiz, Oliveira e Juninho (Diógenes); Jajá (Diego) e Hyantonny. Técnico: Édson Gaúcho. Grêmio - Saja; Patrício, Schiavi, William e Lúcio; William Magrão, Lucas (Diego Souza), Tcheco (Sandro) e Ramon (Everton); Tuta e Carlos Eduardo. Técnico: Mano Menezes. Gols - Juninho, aos três; Heverton, aos 26 minutos do primeiro; Thiago Machado (pênalti), aos 21 do segundo tempo. Árbitro - Fabrício Neves Corrêa. Renda e público - Não disponíveis. Local - Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS).