Caxias vence Inter e é o novo líder O Caxias venceu o Inter por 3 a 1, neste sábado, em Caxias dos Sul, e é o novo líder do Campeonato Gaúcho, com cinco pontos ganhos. O Inter é segundo, com quatro. O Juventude, que empatou com o Grêmio por 3 a 3, em Porto Alegre, é o terceiro, com três pontos e o Grêmio, ocupa a lanterna, com apenas dois pontos ganhos. O primeiro tempo, apesar do forte calor foi disputado em alta velocidade. E o Caxias, aos 12 minutos, após um rápido contra-ataque, fez 1 a 0 através de Lê, aproveitando uma jogada de Cláudio pelo lado direito de ataque. O Inter, que teve a estréia do paraguaio Diego Gavillán, no entanto, não se assustou. Foi ao ataque e, antes do gol de empate, marcado por Jéferson Feijão, aos 35 minutos, teve duas boas chances de marcar, com Daniel Carvalho e Gavillán. No segundo tempo, o Caxias, em sua segunda conclusão na partida, chegou aos 2 a 1, novamente com Lê, que aproveitou o rebote de uma falta cobrada na trave por Janílson e tocou sem chances para Clemer. Depois de sofrer o segundo gol, o Inter, mesmo com três atacantes, mas sem criatividade, não conseguiu superar a boa defesa do Caxias, comandada pelo experiente zagueiro Jairo Santos. Quem marcou foi o Caxias, aos 47, com Janílson, que pegou o rebote de Clemer após jogada individual de Richard e fez 3 a 1. A nota triste do jogo foi a explosão de dois rojões que decepou parte da mão direita do torcedor Luiz Henrique Mazzolla, de 18 anos, segundo informações da Brigada Militar. Ele estava a um quilômetro de distância do estádio Centenário. Em Porto Alegre, o Grêmio soube segurar a vitória diante do Juventude. Por três vezes esteve na frente e deixou o adversário empatar: 3 a 3. Caio, duas vezes e Luiz Mário marcaram para o Grêmio, enquanto Geufer, Hugo e Rafael fizeram os gols do Juventude. Ficha Técnica Caxias: Sadi; Cláudio, Jairo Santos, Paulo César e Ítalo; Henrique, Mateus, Richard e Helinho (Mattei); Janílson e Lê (Vander). Técnico: Ricardo Drubscky Inter: Clemer; Thiago Mattos, Wilson, André Cruz e Vinícius; Sangaletti, Claiton (Flávio), Gavillán e Cleiton Xavier (Diego); Jéferson Feijão (André) e Daniel Carvalho. Técnico: Muricy Ramalho Gols: Lê, 12; Jéferson Feijão, 35 min. 1º t; Lê, 16 e Janílson, 47min. 2º tempo. Árbitro: Vinícius Costa Cartão amarelo: Vinícius, Claiton, Feijão, Thiago Mattos, Gavillán (I) Richard, Paulo César, Henrique (C). Cartão Vermelho: Sangaletti (I) e Ítalo (C). Renda e público: Não divulgados Local: Centenário