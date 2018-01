Caxias vence Internacional no Gaúcho O Caxias praticamente sepultou as chances do Internacional no Campeonato Gaúcho, vencendo a equipe da capital por 1 a 0, neste sábado, na serra gaúcha. Com apenas um ponto em duas rodadas no octogonal final, o Inter precisará vencer as próximas cinco partidas e ainda dependerá de resultados dos adversários para vencer o segundo turno e sonhar com o título. O Caxias está na liderança da fase final, com seis pontos e 100% de aproveitamento. O Grêmio venceu o primeiro turno e tem vaga garantida na final. Com técnico novo, o Inter passou por uma semana de intensa mobilização, apostando todas as suas fichas na partida deste sábado. A equipe começou bem o jogo, teve algumas chances de gol, mas não soube concluir com sucesso. A primeira oportunidade de gol para o Inter ocorreu aos 10 minutos de jogo. O ala esquerdo Leandro Tavares acertou a trave de Sadi na cobrança de uma falta em frente à meia lua. O Caxias respondeu cinco minutos depois, com um chute do atacante Negrete que passou rente à trave de Hiran. As duas equipes mantiveram o equilíbrio durante todo o primeiro tempo, com três arremates para cada lado. Precisando da vitória, o Inter iniciou o segundo tempo com duas alterações no meio campo para dar mais velocidade ao time. Logo aos 3 minutos, Leandro Guerreiro recebeu um passe de Fábio Pinto em frente à pequena área mas chutou para fora. Aos 16, o zagueiro Ronaldo perdeu nova chance para o Inter cabeceando em cima do goleiro Sadi. No contra-ataque, o atacante Negrete ficou de frente com Hiran e acabou desarmado pelo goleiro colorado. A expulsão do meia Alex, aos 20 minutos da fase final, desarticulou a equipe colorada. Com um jogador a menos, o Inter ficou mais frágil e escapou por várias vezes dos ataques perigosos do Caxias. Aos 35 minutos, o atacante Formiga acertou a trave de Hiran e, no rebote, Ciro cabeceou para fora. Aos 43 minutos, entretanto, na cobrança de um escanteio, Negrete cabeceou no ângulo direito de Hiran, dando a vitória ao Caxias. Foi a quinta partida consecutiva que o Inter não vence. A equipe está em quinto lugar no octogonal.