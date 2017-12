Caxias vence Marília de virada Na sua luta para fugir do rebaixamento, o Caxias venceu de virada o Marília, por 2 a 1, nesta sexta-feira à noite, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. A vitória deixou o time gaúcho com 19 pontos, ainda em 22º lugar, enquanto o Marília continua 28 pontos, na quarta posição. Debaixo de uma forte neblina, os dois times se movimentaram bastante no primeiro tempo, criando boas chances para abrir o placar. Mas os gols saíram no segundo tempo. Camanducaia abriu o placar aos 17 minutos, ao aproveitar o cruzamento de Bill, da linha de fundo. Mas no minuto seguinte, o centroavante Marcelo Carioca marcou um golaço, empatando o jogo. Após o lançamento da direita, ele ajeitou no peito, enganou o zagueiro e chutou sem chances de defesa para o goleiro Mauro. No final, numa rápida virada de jogo, a bola sobrou do lado direito para o chute forte de Jairo Santos. A bola ainda bateu nos braços de Mauro, mas entrou no gol, aos 42 minutos, decretando a vitória do Caxias.