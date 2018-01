Caxias vence Mogi e a "mala preta" Nem mesmo o poderoso efeito da ?mala preta? foi suficiente para o Mogi Mirim segurar o Caxias, na rodada decisiva do Campeonato Brasileiro da Série B, neste sábado à tarde. Em pleno Estádio Wilson Fernandes de Barros, em Mogi, o time paulista perdeu para o Caxias, por 1 a 0, deixando o time gaúcho na Série B na próxima temporada. Uma derrota poderia significar o rebaixamento para o Caxias, que terminou em 21º lugar, com 24 pontos. O Mogi, com 26 pontos, terminou em 18º. O Mogi Mirim ainda deu trabalho, dominando as ações no primeiro tempo, mas sem capacidade de finalização. No segundo, o Caxias surpreendeu ao voltar mais no ataque, criando chances e acuando o Mogi em alguns momentos. O gol da vitória saiu aos 21 minutos, com Gavião. Outros jogos - Enquanto o Caxias vencia, o seu concorrente na luta para fugir do rebaixamento, o Gama, empatava por 2 a 2 com o América-RN, em Brasília. O time brasiliense precisava vencer e contar com uma derrota do Caxias. Tanto que o Gama saiu na frente com dois gols de Luciano Fonseca, mas permitiu a reação no final, com gols de Cristiano e Renatinho. Com 19 pontos, o Gama está rebaixado. O América terminou em 15º, com 28 pontos. Em Belém, o Remo garantiu o terceiro lugar, ao vencer o Brasiliense, por 2 a 0, com gols de Cristiano, cobrando pênalti, e Augusto. O time paraense terminou com 39 pontos, dois a mais que o Brasiliense, quinto colocado. O Santa Cruz, classificado com 35 pontos, perdeu para o Londrina, por 3 a 1, no norte do Paraná. Jamur, Ânderson Lobão (pênalti) e Paraguaio anotaram para o time da casa, enquanto Eriverton abriu o placar para ao time pernambucano. O Londrina terminou em décimo lugar, com 31 pontos. Apenas cumprindo tabela, em Belo Horizonte, América-MG e São Raimundo empataram por 2 a 2. Alessandro abriu o placar para o time mineiro logo aos 20 segundos de jogo, mas o time amazonense empatou com Trindade no começo do segundo tempo. Vágner, do América (22º com 24 pontos), aos 18, e Marcelo Araxá, aos 30 para o São Raimundo (19º com 26), completaram o placar. Em casa, o Joinville (14º com 30 pontos) venceu o CRB (16º com 27), por 3 a 1, com gols de Dauri, Henrique e Felipe, com Samuel anotando para o time alagoano.